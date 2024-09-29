Altın Koza’da En İyi Film “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”

Murat OBENLER/ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük sinema buluşmalarından olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 28 Eylül Cumartesi akşamı Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılan Büyük Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erdi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” En İyi Film seçilirken En İyi Yönetmen Ödülü’nü “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Burak Çevik kazandı. Festivalde tv canlı yayınından dolayı normalde en son açıklanan Ulusal Yarışma ödülleri ilk olarak açıklandığından dolayı tüm film ekipleri, ulusal yarışma jürisi ve seyircilerden büyük bir kısmı salondan ayrıldı ve törenin ikinci bölümündeki kısa, belgesel, öğrenci filmleri ödülleri çok az bir seyirci ve sinemacı ile sürdü. Sinemaya ve sinemacılara saygısızlık olarak yorumlanan bu organizasyon tercihi birçok gazeteci ve sinemacı tarafından da eleştirildi.

Sunuculuğunu Özlem Gürses’in yaptığı gecede festivalin bu yılki teması olan “Şiddete Dur” kapsamında konuşmalar yapıldı ve festivalin hak, adalet, kardeşlik, sanat ve sevgiden yana taraf olduğu ve sanatla bu değerler çerçevesinde mücadelesini sürdürdüğü vurgulandı.

Karalar: “Kente Yılmaz Güney Müzesi kazandırmak istiyoruz ve bunun sözünü veriyorum”

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar gecede yaptığı konuşmada Türkiye markası olan festivali 31. kez yapmış olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Karalar, "Her yıl biz sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. Köye, kasabaya, ilçeye, mahalleye götürüyoruz. Bu yıl büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük. Bir nebze o kardeşlerimizin acılarını birkaç dakika bile unutturduysak bize ne mutlu." dedi. Karalar ayrıca “Kamplaşmaya karşı, artan şiddet iklimine karşı sinema ve sanat diyoruz. Sinema umuttur, barıştır, kardeşliktir.” Karalar, Nuri Bilge Ceylan’ın da konuşmasında talep ettiği üzere kente, Yılmaz Güney Müzesi kazandırmak istediklerini ve bunun da sözünü verdiklerini de sözlerine ekledi.

Nuri Bilge Ceylan’lı jürinin seçimi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” Oldu

Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, En İyi Film ödülü verirken yaptığı konuşmada, festivalde en iyi film ödülüne layık gördükleri filme kendi jürileri tarafından başka bir ödül verilmediğine dikkati çekerek "Bu, şu ana kadar hiçbir ödül almamış bir film. Çünkü biraz da şöyle düşünüyorum yani en iyi film ödülünü alan film, zaten bütün parametreleri yine baştan içinde içeriyor yani. Yani onda zaten oyunculuk da iyi olmasa, kurgu da görüntü de diğer şeyler de iyi olmasa zaten en iyi film ödülünü almaz. Yani o çok tuhaf bir şey değil. Bazen eleştirilir, onun için söylüyorum. Bu film iyi bir yapmak için çok fazla olanaklara ihtiyacımızın olmadığını gösteriyor. Bu film insan olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Bütçesi küçük ama çok büyük bir film” dedi.

Ceylan: “Yılmaz Güney çok sevdiğim, sinemasından çok etkilendiğim, kişiliğinden de, o tuhaflıklarında da belki çok şey öğrendiğim efsane bir insan”

Ceylan ayrıca “Yılmaz Güney tabii çok benim sevdiğim birisi. Bunu defalarca söylemişimdir çeşitli yerlerde. Kendisinden, sinemasından çok etkilendiğim, çok şey öğrendim sinemasından... Sadece beni değil Türk sinemasında bir sürü insan ve dünya sinemasında da çok önemli yönetmenleri etkilemiş, heveslendirmiş değişik bir isim. Sadece sineması değil; kişiliği, karakteri, eksileri, artıları, belki yanlışları, doğrularıyla efsane bir insan. Ben onun kişiliğinden de o tuhaflıklarında da belki çok şey öğrendim insan doğası hakkında. Onunla ilgili yazılmış her şeyi hemen hemen okumuşumdur. Daha önce de festivalde bu ödülü verdim, o zaman da Adana'da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini söyledim hatta olmamasına şaşırdım.” dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 11 film, 16 kategoride yarışırken Başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı jüri Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmini En İyi Film seçerken, En İyi Yönetmen Ödülü’nü de “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Burak Çevik’e verdi. En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde ise ödüller iki kazanan arasında paylaştırıldı. Gecenin en çok ödülünü ise 5 ödülle Ölü Mevsim kazandı. Gecede Çetin Akdeniz de mini bir gösteri sundu.

Ödül Alan sanatçıların konuşmacıları

İki kez sahneye gelen yönetmen Murat Fıratoğlu: “Kendi filmimdeki insanların halay çekmesi çok özeldi. Umarım hep halay çekeriz. N.B.Ceylan’a övgü dolu sözleri için ve tüm jüriye ödül için teşekkürler. Bu filmi Gülten Akın, Yaşar Kemal, Ahmed Arif, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yılmaz Güney’e adıyorum”



Şenocak: “Bazen ben ve öteki arasına sınırlar koyuyoruz. Bu ırkçılığa, türcülüğe ve cinsiyetçiliğe yol açıyor.”

Oyuncu Erdem Şenocak: “Bazen ben ve öteki arasına sınırlar koyuyoruz. Ve bu yüzden de ırkçılığa, türcülüğe ve cinsiyetçiliğe yol açan şeyin bu olduğunu düşünüyorum”



Nişancı: “Deprem bölgesinde milyon dolarların faillerin üstünü örttüğünü gördük”

Zamanın Kıyısında Sınav adlı belgesel film yönetmeni İlkay Nişancı: “Film çekim sürecinde halkın arasındaydık. Deprem bölgesinde milyon dolarların faillerin üstünü örttüğünü gördük. Acıları sahiplendiğimiz kadar neşeyi de gülmeyi de unutmayalım. Hayırseverliğin değil dayanışmanın üstün olduğu bir toplum umudu adına bu ödülü alıyorum.”

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

EN İYİ FİLM: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Murat Fıratoğlu

EN İYİ YÖNETMEN: Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Erdem Şenocak / Ölü Mevsim & Ahmet Rıfat Şungar / Gecenin Kıyısı

EN İYİ KADIN OYUNCU: Funda Eryiğit & Ece Yaşar / Ölü Mevsim

EN İYİ SENARYO: Selen Örcan, Doğuş Algün / Ölü Mevsim & Erkan Tahhuşoğlu / Döngü

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Serkan Ercan / Ölü Mevsim

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Nesrin Uçarlar / Ölü Mevsim

EN İYİ KURGU: Rainer Nigrelli / Gecenin Kıyısı

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ: Erim Gayretli / Hiçbir Şey Yerinde Değil

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: Peter Zeitlinger / Yeni Şafak Solarken

SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Hemme’nin Öld. Günlerden Biri/Murat Fıratoğlu

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Hakkı /Hikmet Kerem Özcan & Döngü /Erkan Tahhuşoğlu

UMUT VEREN ERKEK OYUNCU: Ömer Akalın / Hêvî (Umut)

TÜRKAN ŞORAY UMUT VEREN KADIN OYUNCU: Tuana Almacı / Hakkı

EN İYİ MÜZİK: Son of Philip / Yeni Şafak Solarken

ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ: Hakkı / Hikmet Kerem Özcan

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik

YILMAZ GÜNEY ÖZEL ÖDÜLÜ: Gecenin Kıyısı / Türker Süer

BELGESEL FİLM YARIŞMASI

EN İYİ BELGESEL: Sürgün Asla Bitmez / Bahar Bektaş

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Zamanın Kıyısında Sınav / İlkay Nişancı

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

EN İYİ FİLM: Her Gün Biraz Daha Kolay / Çağıl Bocut (Türkiye)

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: 21 Hafta Sonra (21 Weeks Later) / Nasrin Mohammadpour (İran)

MANSİYON ÖDÜLÜ: Dilan Hakkında Konuşmalıyız / Umut Şilan Oğurlu (Türkiye)

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

EN İYİ BELGESEL FİLM: Yirmili Yaşlarımın Başında / Yağmur Canpolat, Berna Oduncu

EN İYİ CANLANDIRMA FİLM: Topraksız / Enes Kılıç

EN İYİ DENEYSEL FİLM: Taş / Ayşenur Ateş

EN İYİ KURMACA FİLM: Kötü Bir Gün / Yaşar Güney Yurdakul

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ - KURMACA: 220 / İsmail Hakkı Koçak

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

EN İYİ FİLM: Zamanın Ustası / Muhittin Yüceli

EDEBİYAT UYARLAMASI UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI

EN İYİ SENARYO: Burası Radyo Şarampol / Şükran Yiğit

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Uyku Sersemi / Hakan Bıçakçı, Barış Kefeli, Nükhet Taneri