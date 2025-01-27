Altı kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı

Ülkede dün ve bugün meydana gelen üç trafik kazasında, biri ağır altı kişi yaralandı, iki kişi de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerindeki kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında, Fatma Tekgöz'ün (K-43,) yönetimindeki YB 956 plakalı araçla Dörtyol istikametinden sığınmalı yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Geçitkale istikametine doğru dönüşe geçmesiyle oldu. Tekgöz'ün kullandığı araç dönüşe geçtiğinde Minel Ağlar (K-25) yönetimindeki LG 718 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan Mine Ağlar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yıldırım-Ötüken yolunda kaza…

Yıldırım-Ötüken ana yolunda, dün saat 15.30’da, R.C. (E-17), yönetimindeki HS 211 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, Banket içerisinde bulunan toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol içerisinde yan kısmı üzerine devrilip durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü R.C. ve araçta yolcu olarak bulunan Gazi Hasan Gazilersoyu (E-15), Berat Hayta (E-15), Umut Mustafa Serçe (E-15) ve Ali Yeğen (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali Yeğen sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisi sonrasında, Gazi Hasan Gazilersoylu, Berat Hayta ve araç sürücüsü R.C. ile birlikte taburcu oldu. Yolcu Umut Mustafa Serçe ise beyin kanaması teşhisiyle nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü R.C., sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Kural ihlali kaza getirdi

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde saat 22.30’da Cemal Türkler (E-65) yönetimindeki ZC 597 plakalı araçla trafik ışıklarına geldiği esnada, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp düz yoluna devam etti. O sırada, Tatlısı Sokak istikametinden gelip tarafında yeşil ışık yandığı için caddeye giriş yapan, 126 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Kurt (E-30) yönetimindeki MC 868 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

MC 868 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kurt, alkollü araç kullanmak suçundan tutuklandı. Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.