Alsancak'ta uyuşturucu

Alsancak’ta dün 30 yaşındaki A.E.O.’nun (E) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 34 adet paket halinde toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

A.E.O tutuklandı, soruşturma devam ediyor.