Alsancak’ta kumarhanede hile: 2 tutuklu
Alsancak' ta faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan 45 yaşındaki B.Y.'nin, dün saat 22.00 sıralarında önceden anlaştığı ve müşteri olarak kumarhaneye gelen 52 yaşındaki M.A.'ya oyun sırasında destek verdiği tespit edildi.
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Alsancak' ta faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan 45 yaşındaki B.Y.'nin (E), dün saat 22.00 sıralarında önceden anlaştığı ve müşteri olarak kumarhaneye gelen 52 yaşındaki M.A.'ya (E) oyun sırasında destek verdiği ve sonucunda 4 bin 900 dolar parayı hile ile çaldıkları tespit edildi.
Polis, şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı
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