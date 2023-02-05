Alsancak’ta kumarhanede hile: 2 tutuklu

Alsancak' ta faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan 45 yaşındaki B.Y.'nin (E), dün saat 22.00 sıralarında önceden anlaştığı ve müşteri olarak kumarhaneye gelen 52 yaşındaki M.A.'ya (E) oyun sırasında destek verdiği ve sonucunda 4 bin 900 dolar parayı hile ile çaldıkları tespit edildi.

Polis, şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı