Alsancak’ta ‘kaçak yapı’ huzursuzluğu

Alsancak’ta Veray Sitesi’nde bir konut içerisindeki kaçak yapılaşma huzursuzluk yarattı.

Hasan Çiko isimli vatandaş, site içerisindeki bir evde izinsiz, ruhsatsız şekilde başlayan kaçak yapıyla ilgili hem Alsancak Belediyesi hem de Girne Kaymakamlığı’na dilekçe yazdığını söyledi, girişimin sonuçsuz kalmasından şikayet etti.

YENİDÜZEN’e ulaşan Çiko, kaçak yapının ilk etapta belediye tarafından mühürlendiğini, daha sonra da bu mührün kaldırıldığını savundu.

Çiko, gerekli adımın atılmaması halinde ara emri almak için konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise söz konusu inşaatı mühürlemek için belediye ekiplerini bölgeye göndereceğini dile getirdi.