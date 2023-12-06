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Alsancak’ta “Emek Yeni Yıl Pazarı” kuruluyor

Alsancak’ta “Emek Yeni Yıl Pazarı” kuruluyor

Girne’de, el emeği pek çok ürün ve yiyecek standının yer alacağı “Emek Yeni Yıl Pazarı” etkinliği düzenleniyor.

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Girne’de, el emeği pek çok ürün ve yiyecek standının yer alacağı “Emek Yeni Yıl Pazarı” etkinliği düzenleniyor.

Alsancak Özgürlük Milli Park‘ta 10 Aralık Pazar günü düzenlenecek etkinlik, 09.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kurulacak pazara, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi ve the Heaven isimli restoran destek veriyor…

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