Alsancak’ta “Emek Yeni Yıl Pazarı” kuruluyor

Girne’de, el emeği pek çok ürün ve yiyecek standının yer alacağı “Emek Yeni Yıl Pazarı” etkinliği düzenleniyor.

Alsancak Özgürlük Milli Park‘ta 10 Aralık Pazar günü düzenlenecek etkinlik, 09.00 – 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kurulacak pazara, Lapta – Alsancak – Çamlıbel Belediyesi ve the Heaven isimli restoran destek veriyor…