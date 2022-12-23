Alsancak'ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Alsancak’taki bir evin avlusunda çıkan tartışmada yaralanma ve tutuklama oldu.
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Alsancak’taki bir evin avlusunda çıkan tartışmada yaralanma ve tutuklama oldu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam 23:30 sıralarında G.B.(E-59) ve İ.C.(E-29) arasında kavga çıktı. G.B. tasarrufundaki keserle sol koluna ve başına vurduğu İ.C.’yi yaraladı. İ.C. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken G.B. tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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