Alsancak'ta Cafe Fast Food kapılarını bugün Asya için açtı

Makinelere bağlı yaşam süren SMA hastası Asya bebeğin tedavisi için yardımlar sürüyor.

Alsancak'taki cafe Fast Food bugün kapılarını Asya bebek için açtı.

Gün boyunca elde edilecek olan tüm gelirini Asya Polatlı'nın tedavisine bağışlayacak olan cafe, destek çağrısında bulundu. Yapılan çağrıda: "Emeğimiz ve aşın terimiz Senin için küçük Asya" denildi.