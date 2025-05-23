Alsancak’ta bir ev kurşunlandı

‘Kurşunlama’ olaylarına bir yenisi daha eklendi. Alsancak’ta, bu sabah bir eve silahla ateş açıldı. Olay, son aylarda artış gösteren silahlı saldırılarla ilgili endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Polisin açıklamasına göre, saat 11.20 sıralarında Alsancak Zeytinlik Sokak üzerinde bir ev, kimliği belirsiz bir erkek şahıs tarafından tabanca ile hedef alındı.

Açılan ateş sonucu evin dış cephesinde hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay yerinde yapılan incelemede, kurşunlama olayında kullanılan tabanca, evin yakınlarında atılmış şekilde bulundu.

Soruşturma çok yönlü olarak sürerken, Kıbrıs’ın kuzeyinde son 10 ayda 10 farklı silahlı saldırganın tespit edilmesi, ülkede organize suç ve yasa dışı silah kullanımı konusundaki kaygıları derinleştiriyor.

Polis, söz konusu kişinin henüz tespit edilmediğini bildirdi.

Aracında silah ve mermi tespit edildi

Öte yandan, Güzelyurt - Güneşköy Anayolu üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından İ.H.P. (E-30) isimli şahsın aracında yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında tabanca, bu silaha ait şarjör ve bir adet canlı mermi ele geçirildi. Zanlı olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.