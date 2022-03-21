Alsancak’ta Başkan’ın aksine bölgeli ‘Birleşmeye hayır’ dedi

Belediye Başkanları’nın aksine “Alsancak Belediyesi sonsuza kadar yaşayacak, birleşmeye hayır” diyen Alsancaklılar, bu akşam Belediye önünde eylem yapacak.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’in hazırlanan reforma ve belediyelerin birleştirilmesine karşı olmadığını açıklamasına karşın, Alsancaklılar bir araya geldi, ‘birleşme istemediğini’ belirtti.

Alsancaklılar bu akşam belediye önünde ‘Birleşmeye hayır’ eylemi düzenleyeceğini duyururken, Alsancak Belediyesi de eylemin ‘belediye ile alakası olmadığını’ duyurdu.

“Alsancak Belediyesi sonsuza kadar yaşayacak, birleşmeye hayır” diyen Alsancaklılar, bu akşam saat 18:30’da Belediye önünde eylem yapacak.