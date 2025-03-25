Alsancak’ta 425 miligram alkollü sürücü elektrik direğine çarptı, yaralanan olmadı

Alsancak’ta, dün gece, meydana gelen trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, alkollü sürücü ise tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 22.00 sıralarında, 425 miligram alkollü içki tesiri altında olan Zekeriya Tezkol (E-55), yönetimindeki UA 710 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.