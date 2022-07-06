Alsancak’ın tarihi Old Milos’u, yeniden hayat buluyor

Alsancak Belediyesi'ne bağlı geçmiş yıllarda faaliyet gösteren ve sel felaketine maruz kalan tarihi Old Milos, yeniden hayat buluyor…

Alsancak Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Boutıque hotel tasarım Projesi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açılamada, uygulama projesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

En kısa zamanda uygulama projesinin tamamlanın Boutıque Hotel’in bölgeye kazandırılması hedefleniyor.

‘Tüm tarihi alanlar belirlenecek, projelendirilecek’

Alsancak Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, bölgedeki tüm tarihi alanların belirlenmesi ve projelendirilmesi için de çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkılarak, daha çağdaş bir görünüme büründürülmesi hedefi de belirtildi.