Almanya'da dehşet: Aracıyla Noel pazarındaki kalabalığın arasına daldı
Almanya'nın Mandeburg şehrinde bir sürücü aracıyla Noel pazarında kalabalığın arasına daldı. Olayda en az bir kişinin öldüğü belirtilirken, yerel kurtarma ekipleri en az 60-80 arasında yaralının olduğunu açıkladı.
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Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magdeburg kentinde bir kişi aracını Noel pazarında bulunan kalabalığın üzerine sürdü.
Alman resmi yayın kuruluşu, olayın ardından şoförün yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Yerel yetkililer olayla ilgili saldırı ihtimalini değerlendiriyor.
Alman basını, olayda en az 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda da yaralı olduğunu aktardı.
Yerel kurtarma ekipleri en az 60-80 arasında yaralının olduğunu açıkladı.
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