Almanya'da dehşet: Aracıyla Noel pazarındaki kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magdeburg kentinde bir kişi aracını Noel pazarında bulunan kalabalığın üzerine sürdü.

Alman resmi yayın kuruluşu, olayın ardından şoförün yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Yerel yetkililer olayla ilgili saldırı ihtimalini değerlendiriyor.

Alman basını, olayda en az 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda da yaralı olduğunu aktardı.

Yerel kurtarma ekipleri en az 60-80 arasında yaralının olduğunu açıkladı.