Alkol, hız, kaza...

Polis Basın Bülteni’ne yansıyan trafik kazalarının alkol ve hız nedeniyle meydana geldiği görüldü, kazalardaki sürücülerin yaşı ise ayrıca dikkat çekti…

17 yaşındaki sürücü kaza yaptı!

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda Esenur Karaoğulları (K-17), yönetimindeki LB 469 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun gidiş ve gelişini ayıran orta refüje çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Seyhan Karadağ (E-18) hafif yaralandı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İçki tesiri altında kaza…

Zeytinlikte’te ise Eren Gür (E-20) 132 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KA 232 plakalı araç ile seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, Zeytinlik Sosyal konutlarına ait park alanı içerisinde park halinde bulunan iki araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Eren Gür tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü yayalara çarptı.. 2 yaralı

Mağusa’da DAÜ kampus alanı içerisinde Fatih Bulut (E-30) isimli şahıs, 30 mlgr alkollü içki tesiri altında arabasıyla yaptığı kazada iki yayaya çarptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yönetimindeki HY 067 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak, önce aydınlatma direğine, daha sonra da kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen Ronak Shaneh (K-21) ve Pouriya Hassanzade’ye (E-24) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan iki yaya kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Pouriya Hassanzade acil serviste, Ronak Shaneh ise sağ ayağında kırık teşhisi yle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Fatih Bulut ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.