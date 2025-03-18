Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü içki tesiri altında kaza yapan sürücü tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.35’te Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, 145 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Deniz Arpaç (K-22), PL 200 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan Fab Ltd. önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında park halinde bulunan VA 082 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kaza yapan sürücü tutuklandı.

Öte yandan, bu sabah saat 05.30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu üzerinde de kaza yaşandı. Kazada, Ahmet Hacıömeroğlu (E-37), MG 474 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Halkbank çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı ve çember üzerine çıktıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.