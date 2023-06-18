“Alkollü sürücü, kaza yaparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu”

317 promil alkollü olduğu tespit edilen ve Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yakınlarında süratli bir şekilde araç kullanarak yaptığı kaza sonrasında kendisiyle birlikte 7 kişinin daha yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü zanlı A.M.M. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ilk etapta 2 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Ercan Ateş, zanlı A.M.M’nin, Lefkoşa’da 17 Haziran 2023 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, alkollü ve süratli bir şekilde kullandığı SS 577 plakalı salon araçla Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesindeki yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önce yolun sol kenarındaki bordür taşlarına, sonra da yolu ayıran refüjdeki bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şeride geçtiğini ve o esnada batı istikametine doğru seyreden Nusret Eskiocak yönetimindeki TLT 858 plakalı otobüse çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu iki araç sürücüsünün yanı sıra, TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan 6 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını anlattı.

Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücü zanlının yapılan alkol kontrolünde 317 promil alkollü çıktığını belirterek tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca ehliyeti ile ilgilide araştırma yapılacağını belirterek, ilk etapta 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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