Dikkatsiz sürücü otobüse çarptı, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı!
Dikkatsiz sürücü Lefkoşa Devlet Hastanesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü atladı, karşı şeritteki otobüse çarptı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
Dikkatsiz sürücü Lefkoşa Devlet Hastanesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü atladı, karşı şeritteki otobüse çarptı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 11.45 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin bulunduğu yol üzerinde meydana geldi.
38 yaşındaki Azubuike Macdonald Morah dikkatsizliği sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yolun sağına doğru giderek gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden karşı şeride geçti, otobüse çarptı.
Kaza sonucu dikkatsiz sürücü Morah’ın yanı sıra, otobüste yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki Tümur Vinkler, 55 yaşındaki Menderes Güldalı, 41 yaşındaki Meryem Ölmez, 11 yaşındaki Mert Ölmez, 6 yaşındaki Cemre Ölmez ve 19 yaşındaki Bakabıla Rhese Belh Carmonde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, yaralıların ilkyarım tedavilerinin ardından müşahede altına alındıklarını açıkladı.
38 yaşındaki Azubuike Macdonald Morah’ın tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.