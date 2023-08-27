Alkollü sürücü, 12 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden oldu
Gazimağusa’da dün 96 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan 42 yaşındaki Kadir Cihan Cengiz, direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Savrulan araç, 12 yaşındaki çocuğa çarparak durdu.
Gazimağusa’da dün 96 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan 42 yaşındaki Kadir Cihan Cengiz, direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Savrulan araç, 12 yaşındaki çocuğa çarparak durdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, olay dün 19:15 sıralarında Gazimağusa Mustafa Kurtuluş Sokak’ta meydana geldi.
Mustafa Kurtuluş Sokak üzerinde, 42 yaşındaki Kadir Cihan Cengiz , 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DZ 233 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp toprak alan içerisinde park halinde bulunan 34 JA 7884 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın ardından kontrolsüzce ileri doğru savrulan 34 JA 7884 plakalı araç o esnada aracın yanında yaya olarak bulunan 12 yaşındaki Muhammet Çetinten’e çarparak durabildi.
Kaza sonucu hafif yaralanan Muhammet Çetinten Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, DZ 233 plakalı araç sürücüsü Kadir Cihan Cengiz tutuklandı.