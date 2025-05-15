Alkollü mama skandalı: 7 aydır ‘otopsi kati raporu’ bekleniyor

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde geçen Ekim 2024’te meydana gelen ve infial yaratan alkollü mama skandalının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen “otopsi kati raporu” hala çıkmadı, soruşturma ileriye götürülemedi…

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 3 yıllık icraatlarının açıklandığı basın toplantısında, konuyla ilgili soru üzerine konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yasal süreci başlatmak için “otopsi kati raporunu” beklediklerini söyledi.

Dinçyürek, “Yakın tarihte bize otopsi kati raporu gelecek, geldiği gün idari soruşturma adımlarını belirleyeceğiz. Bu bir yasal süreçtir. idari hazırlıktır, tamamını yapmaktayız” dedi.

Gazeteci Nazar Erişkin’in sorusu üzerine konuşan Dinçyürek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Soruşturma süreci tektir. Elinizde yeterince veri olmadan açtığınız soruşturma, kamuda bir yargı davası şekline dönüşür. Mahkeme kurulur ve elinizdeki iddianame yeterli değilse dava düşer. Biz ön araştırmaların tamamını yaptık. Bunu yaparken Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile işbirliği içinde yaptık. Bizim ileriye süreceğimiz iddiaları destekleyecek en önemli noktalardan biri otopsi raporudur. Otopsi ile ilgili birinci basamak Kıbrıs’ta yapıldı. Doku tetkikleri için Türkiye’ye gönderildi. Oradan çok yakın tarihte sonuçlar geldi. Adli tıp uzmanı tarafından Kıbrıs’ta yapılan ilk yaptığı otopsi, TC’den gelen sonuçlar ve hasta dosyaları ile ifadeleri de dikkate alarak adli tıp uzmanı bize otopsi kati sonucunu verecek. Bunu vermeden yasal süreci başlatamazdık. Yakın tarihte bize otopsi kati raporu gelecek, geldiği gün idari soruşturma adımlarını belirleyeceğiz. Bu bir yasal süreçtir. İdari hazırlıktır, tamamını yapmaktayız."