Alkollü araç kullandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Dipkarpaz’da, polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik denetimi sırada alkollü araç kullandığı tespit edilen 24 yaşındaki T.B.C.’nin (E) şüpheli hareketleri üzerine bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 0,5 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutulandı. Soruşturma devam ediyor.