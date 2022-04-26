Alkole konulan fon kaldırılmadı, azaltıldı

Alkollü içeceklere konulan fon azaltıldı. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü.

Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü.

Geçmiş hükümet döneminde uygulamaya konulan fon kararlarının tamamen kaldırılmadığı dikkat çekti. Buna göre daha önce alınan kararlara biraya konulan fon 3 TL’den 15 TL’ye, şaraba konulan fon 4 TL’den 20 TL’ye, viski/rakıya konulan fon 13 TL’den 50 TL’ye çıkarılmıştı. Alınan son kararlarda fonlar tamamen kalkmazken yeniden düzenlendi, azaltıldı.

Buna göre; litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü. Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü.