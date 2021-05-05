“Alkol kullanımı ile Covid-19 aşılarının etkisi arasında hiçbir bağlantı yok”

İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Covid-19 aşılarının öncesinde ya da sonrasında alkol almanın aşıların etkinliğini düşürdüğüne dair hiçbir kanıtın olmadığını açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) daha önce yaptığı açıklamada "insanların aşılamadan en az iki hafta önce alkol almayı bırakmasının şart olduğunu" ve enjeksiyondan sonra da 6 hafta boyunca içkiden uzak durulması gerektiğini bildirmiş ve bu durum sağlık uzmanları arasında büyük tartışma yaratmıştı.

Ocak ayında, içki endüstri tarafından finanse edilen ve alkoliklere yardım amacıyla kurulan Drinkaware'in danışmanları da ağır içiciliğin İngiltere’de kullanılan aşıların etkinliğini azaltabileceğine dair kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Ancak, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), alkolün aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı. Ayrıca, İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) ya da aşı üreticilerinin sağladığı verilerde böyle bir vakanın görülmediği ifade edildi.

MHRA: Kanıt yok; herkese sağlık uzmanlarıyla konuşmasını tavsiye ederiz

NTV'de yer alan habere göre; MHRA tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda alkol içmenin Covid aşılarının etkinliğini engellediğine dair hiçbir kanıt yok. Bu konuda endişeli olan herkese sağlık uzmanlarıyla konuşmalarını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan MHRS’nin açıklaması, alkol kullandığı için aşı yaptırmakta tereddüt eden insanların yaptığı yoğun sosyal medya paylaşımlarının ardından geldi. Drinkaware'in insanlara aşılamadan iki gün önce ve aşı olduktan sonra iki hafta boyunca içki içmemelerini tavsiye eden açıklaması son zamanlarda geniş bir şekilde paylaşıldı ve bu da alkol ve aşıların arkasındaki bilim konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Bununla birlikte, uzun süre aşırı alkol tüketmenin vücudun bağışıklık sistemini baskıladığı biliniyor, ancak bu durum vücudun aşılara tepkisini azaltmasıyla bağlantılı değil.

İskoçya’da yer alan Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsü’nden araştırma görevlisi Doktor Eleanor Gaunt'a göre, AstraZeneca/Oxforf veya Pfizer/BionTech aşılarının etkinliğini henüz araştıran hiçbir çalışma yok.

Rusya'dan aşı olduktan sonra 6 hafta boyunca alkol kullanmama tavsiyesi

Ancak, Rusya’da sağlık uzmanları Aralık ayında insanlara ilk Sputnik V dozlarından iki hafta önce veya altı hafta sonra alkol kullanmamalarını tavsiye etti. Rus tüketici güvenliği ajansı Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova bir radyo programına verdiği demeçte alkol alımının aşıdan en az 2 ay önce bırakılması gerektiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikovaise 21 gün arayla iki doz halinde yapılan aşının etkili bir koruma sağlaması için 42 gün alkol ve bağışıklık sistemini bastırıcı maddelerden uzak durulmasını önerdi. Popova ayrıca alkolün yanı sıra sigaranın da kullanılmaması gerektiğini çünkü sigaranın akciğerleri tahriş ettiğini ve bağışıklık sistemini zayıflattığını açıkladı.