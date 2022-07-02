“Alkol kokusu vardı, yeterli nefes örneği ve kan örneği vermeyi reddetti”

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü C. A.P. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, araç sürücüsü C.A.P.’nin nefesinde alkol kokusu olmasına rağmen alkolmetre test cihazına yeterli nefes örneği vermeyi ve kan örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Oral Timel, bulguları aktardı. Timel, 1 Temmuz tarihinde, saat 18:45 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 15-16 kilometreleri arasında doğu istikametine doğru seyreden RJ 647 plakalı araç sürücüsü C. A. P.’nin, karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı tanımadan yolun sağında bulunan bir restoranın park alanına dönüşe geçtiği esnada, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden RY 273 plakalı araç sürücüsü Lapta'da sakin Erol Şenkol'un önünü tıkayıp çarpası sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Polis kaza sonucu RY 273 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice ŞENKOL’un ağır yaralanarak, Ertuğ ŞENKOL’un ise hafif yaralı olarak ambulans ile Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde Hatice ŞENKOL’un tedavisinin devamı için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilip, cerrahi serviste müşahede altına alındını belirtti. Kaza sonucu RJ 647 plakalı araca 50 bin TL, RY 273 plakalı araca ise 70 bin TL tahmini hasar olduğu kaydeden Polis memuru Oral Timel, araç sürücüsü C.A.P.’nin nefesinde alkol kokusu olmasına rağmen alkolmetre test cihazına yeterli nefes örneği vermeyi ve kan örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı.

Ertuğ Şenkol’un ileri muayenesinde kırık kemiğinin olduğunun tespit edildiğini belirten Polis araç sürücüsünün doktor kontrolünden geçirilmesinin akabinde polis hücrelerine yerleştirildiğini mahkemeye aktardı. Polis meselenin soruşturmasının yeni olduğu, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.