Ali Öner'in ölüm sebebi "Kalp krizi"
Girne’de evi içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ali Öner’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
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Girne’de evi içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ali Öner’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTO: ARŞİV
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Etiketler : ölüm, polis basın bülteni, Ali Öner