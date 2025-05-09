Ali Nesim anısına düzenlenen öykü yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Yazar-akademisyen Ali Nesim anısına düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren üniversite öğrencilerine ödülleri verildi.

Girne Belediyesi, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi) ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Ali Nesim Kısa Öykü Yarışması’nda dereceye girenler için Zeytinlik Köy Evi’nde ödül töreni düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ali Nesim’in ölüm yıldönümü olan bugün yapılan törende birincilik ödülü, “Kırmızı Acı Bir Renktir” adlı öyküsüyle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) Rümeysa Çavuş’a, ikincilik ödülü “Gizli Günlük” adlı öyküsüyle Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) Tülaynur Koyun’a, üçüncülük ödülü de “Kasvetli Orta Doğu” adlı öyküsüyle DAÜ’den Muhammet Ali Taş’a verildi.

Girne Belediyesi Özel Ödülü’nü ise “Başöğretmen Ali Nesim” adlı öyküsüyle Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) Selma Badur aldı.

6 bin TL’lik birincilik, 4 bin TL’lik ikincilik ve 3 bin TL’lik üçüncülük ödülü Nesim ailesi tarafından karşılandı. Girne Belediyesi Özel Ödülü ise 2 bin TL oldu.

Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Şevket Öznur, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu, Dr. Tülay Kaya Tekman, Mehmet Kansu, Eralp Adanır ve Aysun Çelik yer almıştı.