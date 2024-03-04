Ali Kişmir'in davası 17 Nisan'a ertelendi

Serap ŞAHİN

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle Başsavcılık tarafından açılan dava kapsamında 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıktı, dava 17 Nisan'a ertelendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor'un yanı sıra bazı sol siyasi partilerin temsilcileri de Kişmir'in davasını yakından takip etti.

Kişmir'in davası son olarak 24 Ocak tarihinde görüşülmüş, dava 4 Mart'a ertelenmişti.