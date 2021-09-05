Ali Artık kalbine yenildi

Derince’de 4 gün kayıp olan ve dün ormanlık alanda ölü olarak bulunan 78 yaşındaki Ali Artık’ın ölüm nedeni otopside belirlendi. Polisten yapılan açıklamaya göre Artık, “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi”nden dolayı yaşamını yitirdi.

Artık 1 Eylül sabahı misafir olduğu evden ayrılan, o günden bu yana da geri dönmemişti.

Kayıp Ali Artık ölü olarak bulundu