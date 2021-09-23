Ali Anıl Yüce, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü'ne atandı
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu kararı ile İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı'nın görevden alınmış olması nedeniyle, Ali Anıl Yüce'nin İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü olarak atanmasına karar verdi.
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Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu kararı ile İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı'nın görevden alınmış olması nedeniyle, Ali Anıl Yüce'nin İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü olarak atanmasına karar verdi.
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