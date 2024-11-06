Alayköy’de bazı bölgelere yarın üç saat elektrik verilemeyecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Alayköy Karakolu ile park arasındaki bölgeye yarın üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Alayköy Karakolu ile park arasındaki bölgeye yarın üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında bölgenin elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.
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