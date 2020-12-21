Alasya İlkokulu’nda iki kardeş pozitif çıktı: eğitim durdu

Devrim DEMİR

Mağusa’da Alasya İlkokulu’nda 3 ve 4. Sınıfa giden iki kardeşin Covid-19 testleri Cuma günü pozitif çıktı.

Okul yönetiminin konuyla ilgili aileleri bildirmesinden sonra, bu sabah 628 öğrencinin eğitim gördüğü ilkokulda 8 öğrenci okula gitti.

Alasya İlkokulu Okul Müdürü Kenan Tuncay, gelişmelerle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Tuncay: “Anne doğum sırasında pozitif çıktı”

YENİDÜZEN’e konuşan okul müdürü Kenan Tuncay, öğrencilerin iki kardeş olduğunu, birinin 3 birinin 4. Sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Tuncay, iki kardeşin anne ve babasının Ekor’da çalıştığını annenin Cuma günü doğuma gittiğini ve yapılan test sonucu pozitif çıktığını anlattı.

Gelişmeleri Cuma günü öğleden sonra öğrendiklerini ifade eden Tuncay, çocukların ders gördüğü üç ve dördüncü sınıfların komple tedbir amaçlı kapandığını sınıf öğretmenlerinin ve ders öğretmenlerin de izole olduğunu kaydetti.

Bugün testler yapılıyor…

Okul Müdürü Kenan Tuncay, Alasya İlkokulu’nda 628 öğrenci ve 9 öğretmen olduğunu belirterek bu sabah okula sadece 8 öğrencinin gittiği belirtti.

Tuncay, okula gelen çocukların da eve gönderildiğini ifade ederek bugün öncelikli olarak 3 ve 4. Sınıflarda test yapılacağını söyledi.