ALAF Zivaniya tanıtıldı

Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EzKoop), Kıbrıs’ın geleneksel içkisi, Mehmetçik ve çevre köylerin yaş üzüm zivaniyası “ALAF”ın tanıtımını yaptı.

Proje, Avrupa Birliği’nin (TAPS) teknik desteği ile 2015’te başladı.

EzKoop Başkanı Hürrem Tulga, ülkeye tutunmak ve ayağa kalkmak için yola çıktıklarını, zeytin yağından sonra zivaniyayı da uluslararası standartlarda ürettiklerini belirtti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de uluslararası dolaşım hakkını alarak üretim yaptıklarını anımsattı, “Birlikte hareket ederek başardık, üretmek bu toplumun öncelikli ihtiyacıdır” dedi.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kooperatifleşme ve marka değerinin önemine dikkat çekti, “Dünyanın güven duyduğu markalar yaratmanın hevesi içinde olduklarını” söyledi.

Hellimle ilgili standartları oluşturma ve ortak pazarlama stratejisi üzerinde durduklarını belirten Çavuşoğlu, “Her alanda kümelenmek çok önemlidir” dedi.

CTP lideri, milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında güvensizliğin ve umutsuzluğun yükseldiği bir ortamda bu tanıtımdan mutluluk duyduğunu belirtti.

Erhürman, “Formül bellidir, güçlerimizi birleştireceğiz, inadına üreteceğiz, doğru alanda ve kaliteli üretim yapacağız, böyle başaracağız” dedi.

Ürettiklerimizi pazarlamanın yollarını da mutlaka bulmamız gerektiğini anlatan Erhürman, “O zaman başarı hikayeleri sürecektir; varlığımızı ve kimliğimizi bu durumda geleceğe taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bedesten’deki etkinliğe Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, CTP lideri Tufan Erhürman ve belediye başkanları ile sanayi, esnaf örgütlerinin temsilcileri ayrıca davetliler katıldı.