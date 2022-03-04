“Alacaklarımızı ödeyin, battık!”

Öğrenci taşımacılığında 2021 yılından alacakları olduğunu savunan otobüs şoförleri, “Büyük mağduriyet yaşıyoruz, biz battık bizi anlayan yok. Çocuklar okula gidebilsin diye cebimizden veriyoruz ama artık verecek bir şey kalmadı” diyerek isyan etti.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Mağusa bölgesinde öğrenci taşımacılığı yapan bir grup otobüs şoförü devletten alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle dün Lefkoşa terminal bölgesindeki KAR-İŞ binası önünde eylem yaptı. Öğrenci taşımacılığında haklarını gününde alamadıklarını iddia eden otobüs şoförleri, KAR-İŞ yönetimini de “yanlarında olmadıkları” iddiasıyla istifaya davet etti.

Birliğin kapısı önüne otobüs tekerleği bırakarak birliği protesto eden eylemciler, kısa süreliğine birlik yöneticileriyle de gerginlik yaşadı. Birlik yöneticileri, bazı üyelerin eylem şekline müdahale etmek istedi, ortam gerildi…

Otobüs şoförleri, devletten alacaklarının akaryakıt zamları konusunda yok olduğunu savundu, “Alacaklarımızı bir önce istiyoruz Otobüsümüzü işletemez durumdayız” diyerek sitem etti.

İsmail Gürsoy: “Biz, battık ama bizi anlayan yok”

“Ateş her zaman düştüğü yeri yakar. Bu camia salgının ilk başladığı dönemden te açılma olana kadar 18 ay hiç işlemedi ve destek de almadı. Diğer sektörler işlerken, biz köy otobüsçüleri olarak bekledik. Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı ve akaryakıta gelen zamlar bizleri çok etkiledi. 2021 yılından alacaklarımız var. Son dönemde yaklaşık 100 günlük iş yaptık ve sadece 55 gününü ödenebildik. Bunun zamlı ek sözleşmesini tekrardan yaptık ama şu anda hiçbir şey alamadık. Yakıta da 3 kez zam geldi. Sözleşmeleri yaptığımız zaman mazot fiyatı 10,50 TL civarındaydı, şimdi 13,50 TL’dir. Yani bizim alacağımızın hepsi zaten yakıta gidecek. Bunları dile getirdiğimiz zaman bir dinleyen yoktur. Biz, battık ama bizi anlayan yok. Biz mağdur olmak istemiyoruz. ”

Mustafa Osmanoğlu: “Otobüsümüze yakıt koyabilmek için bir şeyler satmamız mı gerekiyor?”

“Köy taşımacıları sıcak soğuk demeden okul taşımacılığı yapıyor. Ancak biz köylerde bulunan şoförlerin 2021 yılından devletten alacağı vardır. Üyeler mutlu değil ve ne yazık ki birliğimiz bizim arkamızda değil. Milli Eğitim Bakanlığı’yla yaptığımız sözleşmeler vardır ve ertesi ayın 10’una kadar bizi ödemekle mükelleftir. 2021 yılından beri alacaklarımız duruyor ve her gün mazota zam yapılıyor. Biz, mazotu nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz. Otobüsümüze yakıt koyabilmek için bir şeyler satmamız mı gerekiyor? Sattığımdan elde ettiğim gelirle çocuğumun okula taksitini ödeyip aracıma yakıt koyacağım ama devletten alacağım için bekleyeceğim… Burada bir adaletsizlik var. Bu noktada KAR-İŞ’e çok iş düşüyor. Bizim sesimizi duyurmaları lazım ama ne yazık ki bir şey yapmıyorlar. Ben, sadece kendim için uğraşmıyorum. Mağduriyet yaşayan birçok şoför arkadaşım vardır. Bizim tek istediğimiz, bizi mağdur etmemeleridir. Biz, köy otobüsçüleri olarak yeni bir birlik kurmak için çalışmalar başlattık, köy köy gezip örgütleneceğiz ve sesimizi daha gür bir şekilde duyuracağız. Olgun beyin bakanlıkları döneminde bizlere çok yardımcı olunmuştu, ancak şu anda bizi dinleyebilecek öyle bir kişi ne yazık ki yok.”

Sebebe Kavuş: “Artık verecek bir şeyimiz kalmadı”

“Köy şoförleri olarak bizler sadece öğrencilerin taşıma görevlerini üstleniyoruz. Eylül’den bu yana alacaklarımızdan sadece bir kez aldık. Akaryakıt da gün geçtikçe zamlanıyor ve zaten alacağımız para günden güne daha değersiz hale geliyor. Sürekli olarak yap-boz oynamaktan usandık artık. Hükümet yetkilileri sesimizi duymalı. Ne yazık ki birliklerden de ses gelmiyor. Biz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Kimsenin çocuğu mağdur olmasın diye, çocuklar okula gidebilsin diye kendi cebimizden veriyoruz ama artık verecek bir şeyimiz kalmadı. Mazot parası bulamadığımızdan araçlarımızı işletemiyoruz.”