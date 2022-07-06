Akyiğit: Elektrik kesintileri bitti/ Kıb-Tek: 2’şer saatlik dönüşümlü kesinti yapacağız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, sabah saatlerinde yakıt sorunu nedeniyle yapılan elektrik kesintilerinin dün akşam itibariyle sona erdiğini açıklasa da KIB-TEK, üretim yetersizliğinden dolayı 2’şer saatlik dönüşümlü kesinti yapılacağını duyurdu.

Akyiğit: 100 ton yakıt geldi, kesintiler bitti

KIB-TEK, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ilk etapta Cuma gününe kadar yetmesi için İskenderun’dan 100 ton yakıt alımı yapıldığını dile getirdi, Perşembe günü adaya 14 bin ton yakıt geleceğini, tahliyenin ise Cuma sabahı başlayacağını kaydetti.

Türkiye’den gelen iki jeneratörün ise bugün itibariyle deneme üretimine başladığını dile getiren Akyiğit, “Dün gece itibariyle kesintiler durdu. Şu anda hiçbir yerde kesinti yok. Akşam iki jeneratörün deneme üretimi başladı” dedi.

Elektrik fiyatlarında yeni düzenleme olup olmayacağına yönelik soruya ise Akyiğit, bu konuda Bakanlar Kurulu olduğuna atıfta bulunarak, Temmuz sonu itibariyle yeni fiyat ayarlamasının yapılabileceğine değindi.