Akyiğit: Elektrik fiyatlarına önümüzdeki ay 56-57 kuruş zam yapılacak

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, önümüzdeki ay elektrik fiyatlarında kilovat başına 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam yapılacağını açıkladı.

Akyiğit, “Bu konuda Bakanlar Kurulu’nun kararı var. Her iki ayda bir Kıb-Tek’in maliyeti hesaplanır. Üretim maliyetlerinde düşüş de olsa, yükselme de olsa bu durum faturalara yansıyacak. 2 ayda bir bunu yapmak zorundayız. Şu anda elektrik maliyetlerimiz 3.25 TL civarında. Satış fiyatlarımız ise 2.70 TL. Kilovat başı 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam yapılacak” şeklinde konuştu.

Akyiğit bu açıklamayı BRT’de yaptı.

“AKSA 148 megavat güçten, 100 megavat çalıştırabiliyor”

“Kıb-Tek’e ait 120 megavat santral var. 1994’te kuruldular. Santrallerden 120 megavat yerine 105-110 megavat arası üretim alınabiliyor. Herhangi bir arızaları yok. Teknecik’te 8 dizel jeneratör var. 1’i arızalı. Bu arıza tamirinin yaza yetişeceğini düşünmem. 7 dizel jeneratör 119 megavat üretim yapıyor. Ülkemizde özel şirket AKSA, toplamda 148 megavat kurulu güçten 100 megavata çalıştırabiliyor. Bugün itibariyle AKSA’da dahil 325 megavat üretim var.”

“Temmuz’da elektrik ihtiyacı 360 megavata çıkacak”

“1 haftadır gündüz 225 megavat civarında seyreden elektrik ihtiyacı saat 20.00’den sonra gece en yüksek seviyeye çıkıyor, 235-240 megavata kadar çıkıyor. Şu anda sıkıtı yok. Temmuz ayı başında sıcakların artmasını bekliyoruz. Geçmiş yılların da ihtiyacına bakıldığında, Temmuz’da ihtiyacımız 360 megavata çıkacaktır. Şu anda bir açık vardır. Santraller açığı gidermede ilaç gibi gelecek. Bu yaz elektrik sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum.”

Elektrik kesintileri…

“Son bir haftadır elektrik kesintisi yapılmıyor. Olan kesintiler de basın yoluyla duyuruyoruz. Kesintiler, çalışma ve bakımdan dolayı yapılıyor. Üretim yetersizliğinden bir haftadır kesinti yapılmıyor.”

“650-700 ton civarında yakıt tüketiliyor”

“Bugünlerde günlük 650-700 ton civarında yakıt tüketiliyor. Teknecik’te 3 adet 20 ton kapasite yakıt tankı var. 12 bin tondan büyük gemiler yaklaşamıyor.”

Sayaç sıkıntısı…

“Elektrik Kurumu’nda uzun süredir sayaç yok. Bu konuda hem üzgün hem de rahatsızım. Dün itibariyle 3 faz sayaçlar ambara girdi. Tek faz sayaçlarla ilgili sorunları çözdük. 5 bin adet tek faz sayaç siparişi verdik. En hızlı yolla bu sayaçlar Kıb-Tek’e nasıl gelir bu sorunu çözeceğiz.”