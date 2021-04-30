Aktif vaka sayısında %2,19 azalma

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid 19 verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında %2.19 oranında azalma gözlemlendi. Toplam vaka sayısında ise %1.46’lık azalma dikkat çekti. İlçe bazlı verilerde ise Girne ve Lefkoşa’da %12’den fazla vaka artışı gözlemlendi.

İşte Bakanlık’ın paylaşımı:

21.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

21.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.