Aktif vaka sayısında %2,19 azalma
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid 19 verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında %2.19 oranında azalma gözlemlendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid 19 verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında %2.19 oranında azalma gözlemlendi. Toplam vaka sayısında ise %1.46’lık azalma dikkat çekti. İlçe bazlı verilerde ise Girne ve Lefkoşa’da %12’den fazla vaka artışı gözlemlendi.
İşte Bakanlık’ın paylaşımı:
21.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
21.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
20.04.2021
27.04.2021
Değişim
Toplam vaka sayısı
479
472
-1,46%
Yerel vaka sayısı
395
378
-4,30%
Karantinada pozitifleşen
58
76
31,03%
Yurtdışı vaka
26
18
-30,77%
100.000 de vaka sayısı
125,39
123,56
-1,46%
100.000 de yerel vaka sayısı
103,18
98,74
-4,30%
Test sayısı
55.075
57.512
4,42%
Test pozitiflik oranı
0,87%
0,82%
-5,75%
Hastanede tedavi gören
100
148
48,00%
Yoğun bakımda tedavi gören
4
4
0,00%
Yoğun bakım oranı
0,52%
0,53%
1,92%
Aktif Vaka Sayısı
776
759
-2,19%
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI
20.04.2021
27.04.2021
Değişim
KKTC GENELİ
17,9
17,6
-1,62%
LEFKOŞA
18,5
20,9
12,97%
GAZİMAĞUSA
20,5
14,9
-27,22%
GİRNE
19,7
22,1
12,18%
İSKELE
11,3
2,0
-82,30%
GÜZELYURT
0,6
7,7
1183,33%
LEFKE
0,0
5,0
49900,00%