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Aktif vaka sayısında %2,19 azalma

Aktif vaka sayısında %2,19 azalma

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid 19 verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında %2.19 oranında azalma gözlemlendi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid 19 verileri karşılaştırma tablosunda, geçtiğimiz haftaya göre bu hafta aktif vaka sayısında %2.19 oranında azalma gözlemlendi. Toplam vaka sayısında ise %1.46’lık azalma dikkat çekti.  İlçe bazlı verilerde ise Girne ve Lefkoşa’da %12’den fazla vaka artışı gözlemlendi.

İşte Bakanlık’ın paylaşımı:

21.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

21.04.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

 

20.04.2021

27.04.2021

Değişim

Toplam vaka sayısı

479

472

-1,46%

Yerel vaka sayısı

395

378

-4,30%

Karantinada pozitifleşen

58

76

31,03%

Yurtdışı vaka

26

18

-30,77%

100.000 de vaka sayısı

125,39

123,56

-1,46%

100.000 de yerel vaka sayısı

103,18

98,74

-4,30%

Test sayısı

55.075

57.512

4,42%

Test pozitiflik oranı

0,87%

0,82%

-5,75%

Hastanede tedavi gören

100

148

48,00%

Yoğun bakımda tedavi gören

4

4

0,00%

Yoğun bakım oranı

0,52%

0,53%

1,92%

Aktif Vaka Sayısı

776

759

-2,19%

    

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI                              

 

20.04.2021

27.04.2021

Değişim

KKTC GENELİ

17,9

17,6

-1,62%

LEFKOŞA

18,5

20,9

12,97%

GAZİMAĞUSA

20,5

14,9

-27,22%

GİRNE

19,7

22,1

12,18%

İSKELE

11,3

2,0

-82,30%

GÜZELYURT

0,6

7,7

1183,33%

LEFKE

0,0

5,0

49900,00%

 

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