AKPM, Rusya’yı terörist rejim ilan etti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), dün yapılan bir oylamayla Rusya’ya karşı bugüne kadar yapılan en sert uluslararası kınamayı yayınladı ve Rusya devletini “terörist rejim” ilan etti.

Kararda Rusya’nın Ukrayna işgali ve ülkenin dört bölgesinin ilhakı sert bir şekilde kınandı. Yapılan oylamada, AK Partililer ve İYİ Partililer dahil 100 parlamenterin 99’u olumlu oy kullanırken, sadece CHP’li emekli büyükelçi Ünal Çeviköz çekimser oy kullandı. Ünal Çeviköz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oy tercihini şöyle açıkladı: "Çok kafa karıştırıcı bir rapordu. Değişikliklerin hiçbiri önümüze uygun şekilde konmadı. Birçok son dakika sözlü düzeltmesi kafa karışıklığımı daha da artırdı. Kesinlikle Ukrayna'yı destekliyorum ve Rus saldırganlığını kınıyorum. Hayır oyu vermedim, tepkim karışıklığa oldu."

100 parlamenterden 99’u karar lehine oy verirken, sadece CHP’li emekli büyükelçi Ünal Çeviköz çekimser oy kullandı…

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) dün (13 Ekim) çok önemli bir karara imza attı ve Rusya’yı “terörist rejim” ilan eden ilk uluslararası kurum oldu. AKPM kararında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınadı, Ukrayna ile dayanışma çağrısı yaptı ve Rusya’nın Doğu Ukrayna’daki dört bölgeyi referandum sonucu ilhak etmesinin meşru olmadığını söyledi.

Oylamaya katılan 100 parlamenterden 99’u karar lehine oy verirken, sadece CHP’li emekli büyükelçi Ünal Çeviköz çekimser oy kullandı. AK Partili Mehdi Eker, Emine Nur Günay, Sena Nur Çelik ve İYİ Partili Zeki Hakan Sıdalı ise Rusya’ya “terörist rejim” diyen kararı destekledi ve olumlu oy kullandı.

Ünal Çeviköz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada oy tercihini şöyle açıkladı: “Çok kafa karıştırıcı bir rapordu. Değişikliklerin hiçbiri önümüze uygun şekilde konmadı. Birçok son dakika sözlü düzeltmesi kafa karışıklığımı daha da artırdı. Kesinlikle Ukrayna’yı destekliyorum ve Rus saldırganlığını kınıyorum. Hayır oyu vermedim, tepkim karışıklığa oldu.”