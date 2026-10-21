Trafikte haftalık bilanço: 47 kaza 24 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 47 trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafik kazalarında 2 milyon 117 bin TL’ye yakın hasar meydana geldi.

Lefkoşa kazalarda ilk sırada

İlçelere göre dağılımda, Lefkoşa'da 20, Gazimağusa'da 7, Girne'de 10, Güzelyurt'ta 4, İskele'de 6 kaza oldu.

Aynı dönemde polisin yaptığı trafik denetimlerinde 3 bin 139 sürücü aleyhine yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 69'u alkollüydü

Sürücülerden 911'i sürat, 1'i tehlikeli, 28'i dikkatsiz, 344'ü seyrüsefer ruhsatsız, 175'i muayenesiz, 86'sı sigortasız veya kapsamı dışında, 14'ü ehliyetsiz, 69'u alkollü, 48'i emniyet kemersiz, 23'ü yolcu taşıma "T" işletme izinsiz, 4'ü özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

92 sürücünün araç kullanırken cep telefonu kullandığı, 140'ının trafik levha ve işaretlerine, 99'unun trafik ışıklarına uymadığı, 33'ünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 10'nun koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 28'inin ışık kurallarına uymadığı veya yetersiz ışıkla araç kullandığı belirlendi.

Bin 18 sürücü aleyhinde diğer trafik suçlarından işlem yapılırken, 123 araç trafikten men edildi ve 18 sürücü tutuklandı.