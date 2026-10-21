Kermiya’da 305 kilo et ve 41 kilo kuyruk yağı ele geçirildi, bir tutuklu

Kermiya barikatında dün, bir araçta polis tarafından kaçak et ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçiş yapan B.M’nin (E-44) kullanımında bulunan araçta arama yapıldı. Aramalarda, 305.40 kilo kemiksiz büyük baş hayvan eti ile 41 kilo kuzu kuyruk yağı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.