“Kadınların sesi yerel yönetimde daha güçlü olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkanı adayı Sermet Nereli öncülüğünde toplanan kadın çalışma grubu buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda İskele’de kadınların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Nereli, 7 Aralık’tan sonra toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların temsili ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Toplantıda, kadınların karşılaştığı sorunlar, yerel yönetimlerden beklentileri ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kadınların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, karar alma süreçlerine daha etkin katılımı ve toplumsal eşitliğin güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Toplantı, kadınların görüş ve önerilerinin paylaşılması ve İskele’de kadınların yaşamını kolaylaştıracak çalışmaların değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Toplantıya Sermet Nereli’nin yanı sıra CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP Kadın Örgütü İskele Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları ve çok sayıda partili katıldı.

Nereli: Eşitlikçi ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedefliyoruz

Toplantıda konuşan CTP İskele Belediye Başkanı adayı Sermet Nereli, kadın çalışma grubunun ortaya koyduğu fikir ve önerilerin İskele’nin geleceği açısından önemli bir yol gösterici olacağını belirtti. Nereli, 7 Aralık’tan sonra kadınların yerel yönetimlerde daha etkin temsil edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi ve barış odaklı politikaların geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ifade etti. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının önemine dikkat çeken Nereli, kadınların ihtiyaçlarını ve beklentilerini esas alan, eşitlikçi ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.