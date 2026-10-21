TDP heyetinden Lefkoşa maratonuna katılım

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine destek sağlamak amacıyla, 25 Ekim’de düzenlenecek 14. Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu’na yoğun katılımla kayıt yaptırdı. TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, toplumcu siyaset geleneğinin başlangıcını simgeleyen 1976 numarasını, Genel Sekreter Redif Ekinci ise geleceğe yönelik hedeflerini temsil eden 2030 numarasını tercih ederek “İyi gelecek için koşuyoruz” mesajı verdi.

Çeler: “Yarım asırlık mücadelemizi iyi geleceğe taşıyoruz”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, 1976 numarasıyla toplumcu siyaset geleneğinin yarım asırlık mücadelesine dikkat çekerek, “1976’dan bugüne değişmeyen bir inancımız var: Bu memleket daha iyisini hak ediyor! Temiz siyasetten, demokrasiden, adaletten ve halkın yanında durmaktan vazgeçmeyen bir geleneğin temsilcileriyiz. Bizim koşumuz makam için değil, halkımızın hak ettiği iyi gelecek içindir. Bugün attığımız adımların acılı ailelerimize destek olacak olması da bu koşuyu çok daha anlamlı kılıyor. Dayanışmayla, kimseyi geride bırakmadan koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekinci: “2030 bir tarih değil, iyi geleceğin hedefidir”

2030 numarasını tercih eden TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, “1976’dan aldığımız mücadele ruhunu 2030’un adil, üretken ve çağdaş Kıbrıs’ına taşıyoruz. Hedefimiz; gençlerin göç etmek zorunda kalmadığı, emeğin değer gördüğü, liyakatin ve sosyal adaletin hâkim olduğu bir ülke. İyi gelecek yalnızca yarını planlamak değil, bugün birbirimizin acısına sahip çıkmaktır. Bu anlamlı dayanışmanın parçası olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

TDP heyetinden güçlü katılım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Ülker ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek maratonun kayıt etkinliğine TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Genel Sekreter Redif Ekinci, milletvekili adayları ve belediye meclis üyesi adayları yoğun katılım gösterdi.