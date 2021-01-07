Akıncılar 'sigara kaçakçılığı' iddiasıyla çalkalanıyor

Akıncılar (Luricina) bugün geçmişte de "kaçakçılıktan sabıkalı" bir kişinin güneye yönelik sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla çalkalanıyor.

Akıncılar'da Armağan Boğazı olarak bilinen bölgede, ilgili kişinin güneye geçerken, bölük komutanı tarafından takip edildiği, ancak, kaçakçılık yaptığı iddia edilen kişinin olay yerinden kaçtığı, bir süre 'kovalamaca' yaşandığı iddia edildi. İlgili kişi ve eşinin daha sonra Akıncılar Karakolu'na gittiği bilgisi de verilirken, Akıncılar'dan Yenidüzen'e ulaşan kaynaklar, askerin elinde "kamera görüntüleri" olduğunu da öne sürdü.

Polis Basın Subaylığı bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Fotoğraf: ARŞİV