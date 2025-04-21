Akın ve Yüksel'in hesapları kapatıldı

Bir süreden beridir Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine kara para aklama konusunda yayınlar yapan gazeteciler Ayşemden Akın ve Emine Yüksel’in sosyal medya hesapları siber saldırıya uğradı, Facebook hesapları kapatıldı.

‘Bugün Kıbrıs’ isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem gazetelerinin kapanacağına yönelik ihbar aldıklarını, hem de tehditler aldıklarına dikkat çekerek “Özgür basın susturulamaz” dedi.

Bugün Kıbrıs, bir süreden beridir, Kıbrıs’ta kara paranın nasıl aklandığına dair yayınlar yapıyor, bununla ilgili röportajlara yer veriyordu. TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere Türkiye’deki AKP iktidarında yer alan birçok ismin haberlerde adı geçiyordu.