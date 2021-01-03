Akdoğan ve Akova'da ani ölüm

Akdoğan ve Akova’da yaşayan iki kişi, dün, evlerinde aniden rahatsızlanarak hayatlarını kaybetti.

Polis basın bültenine bugün iki ani ölüm vakası yansıdı.

Akdoğanlı 50 yaşındaki Ramadan Çınar (E) saat 13.45’te evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Akova’da evinde rahatsızlanan 56 yaşındaki Embiya Çınar (E) ise ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Her iki ölümle ilgili polis soruşturması sürüyor.