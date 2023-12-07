Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nden Sivil Havacılık Günü’ne özel etkinlik

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) Uluslararası Sivil Havacılık Günü’ne özel etkinlik düzenledi.

Panele Meclis Başkanı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, T.C. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sektörel düzenleme ve Eğitim Daire Başkanı Feyzullah Çınar, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, T&T Havalimanı işletmeciliği Genel müdürü Serhat Özçelik ve Pegasus Havayollarından da yetkili kişilerin katılımı ile panel gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz yaptı. Töre, “Hava sahasına hakim olamayan ulusların, bağımsızlıklarını koruyamayacaklarını ve kendi geleceklerini tehlikeye atabileceklerini, günümüzde de en büyük savaşların havada yaşandığını” söyledi. Atatürk’ün her alanda rehber olduğunu vurgulayan Töre, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’İstikbal Göklerdedir’’ sözlerini anımsattı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi Yeni Ercan Havalimanı açıldıktan sonra ay ay yolcu potansiyelinin arttığından bahsetti. Ayrıca Sofi, Sivil Havacılık Güvenlik Tasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçerek, Ercan Havalimanı’nın uluslararası güvenlik kriterlerine sahip bir havaalanı olduğunu ve Havacılık sektörünün ülke ekonomisine ne kadar katkı sağladığını vurguladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik Yeni Ercan Havaalanı’nda uçuş emniyeti ve güvenliği açısından en üst cihazlar kullanılırken, uluslararası uçuşlara hazır durumda olduğunu kaydetti.

Yasemin Öztürk ise, eski bir kabin amiri olarak havacılık mesleğinin bir aşk ile yapılması gerektiğini ve bu mesleğin çocukluk tutkusu olduğunu söyledi.

T.C Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen Eğitim Daire Başkanı Feyzullah Çınar, Havacılık emniyetinin ve güvenliğinin önemini, ayrıca tüm birimlerdeki personelin eğitiminin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Pegasus Havayolları Kabin Operasyon Grup Müdürü Cenk Durmuşlu ise, Kabin Memuru olmak için işe alım sürecini anlattı. Yabancı dilin havacılık mesleğindeki önemini ve gerekliğini vurguladı.

Pegasus Havayolları Kaptan Pilot Çağrı Er ve Kabin Amiri Sinem Esin nasıl bu mesleğe girdiklerini ve eğitim sürecini anlatırken, öğrencilerin de sorularını yanıtladı.

Öz: “Sektöre kalifiye eleman yetiştirmekten ötürü gurur duyuyoruz.”

AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz konuşmasına sektörde çalışan paydaşların Havacılık Günü’nü kutlayarak başladı. Havacılık Sektörüne kalifiye eleman yetiştirmekten gurur duyduklarını ifade ederek, öğrencilerinin henüz mezun olmadan sektörde iş bulabildiklerini söyledi.

Sektör temsilcileri, akademik personeller, öğretim üyeleri ve havacılığa ilgi duyan lise öğrencilerin katıldığı etkinlik konuşmaların ardından sona erdi.