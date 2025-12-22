Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden “Havacılık Güvenlik Bilinci Eğitimi”

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) tarafından Ercan Havalimanı Seval Özyalçın İşletmeciliği personeline yönelik “Güvenlik Bilinci Eğitimi” gerçekleştirildi.

Havacılık Fakültesi bünyesindeki akademisyenler tarafından verilen Güvenlik Bilinci Eğitimi kapsamında, havalimanında görev yapan tüm personelin güvenlik farkındalığını artırmaya yönelik kapsamlı bir program uygulandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personel, havalimanı giriş kartı almaya hak kazanarak görevlerini güvenli bir şekilde sürdürebilecek yetkinliğe ulaştı.