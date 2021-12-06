Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde "Girişimcilik Paneli ve Yardım Kermesi"

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde 1 Aralık 2021 tarihinde "Girişimcilik Paneli ve Yardım Kermesi" düzenlendi. Girişimcilik Paneli’ne ülkemizin başarılı iki kadın girişimcisi Nagehan Umar Saydam ve Şenay Sahil Ertan misafir konuşmacı olarak katıldılar.

Panel, Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu moderatörlüğünde soru-cevap şeklinde gerçekleşti. Panelde konuşmacılar girişimcilik fikirlerini nasıl oluşturdukları ile ilgili detayları anlatarak, başarılı bir girişimci olma yolunda karşılarına çıkan zorluklardan bahsettiler.

Başarılı bir girişimci olmak için hangi özellikler gerektiği ile ilgili konuşan davetli konuşmacılar, girişimci olmak isteyen kişilere öneriler verdiler. Girişimci olduktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlatan konuçmacılar ayrıca ülkemizde kadın girişimci olmanın sorunlarını dile getirerek, bu sorunlarla nasıl baş ettiklerini de anlattılar.

Panel sonunda pazarlama stratejilerinden bahseden konuşmacılar, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladılar. Panel sonrasında Nagehan Umar Saydam ve Şenay Sahil Ertan’ın sahibi oldukları işletmelerin (Cosmic Indigo ve CHIA) sponsorluğunda yardım kermesi düzenlendi. Kermes yoğun ilgi gördü.