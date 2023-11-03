Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Otomotiv Sektöründeki Yenilikler Semineri yapıyor

Akdeniz Karpaz Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi, ilk aktivitesini 7 Kasım Salı günü saat 14.00’te yapıyor. Cem Kesercioğlu tarafından çevrimiçi olarak yapılacak seminerin dilinin İngilizce olduğu ve seminer sonunda katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.