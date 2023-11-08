Akdeniz Karpaz Üniversitesi, "Atatürk Devrimlerinin Kıbrıs’a Yansımaları Semineri” düzenliyor
Akdeniz Karpaz Üniversitesi, 10-16 Kasım Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde, "Atatürk Devrimlerinin Kıbrıs’a Yansımaları Semineri" düzenliyor.
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Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde 10-16 Kasım Atatürk Haftası etkinlikleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Araştırma Komitesi Başkanı Dr. Hasan Topal tarafından "Atatürk Devrimlerinin Kıbrıs’a Yansımaları Semineri" düzenleniyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, seminer 10 Kasım, Cuma günü saat 11:00'da Akdeniz Karpaz Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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