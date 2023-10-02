Akdeniz Karpaz Üniversitesi akademik yıl açılış töreni yapıldı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) 2023-2024 Akademik Yıl açılış töreni bugün yapıldı.

Törene, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Başkan Vekili Ahmet Erbaş, Rektör Prof. Dr. Teoman İsmail Kesercioğlu, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Ali Ünyayar, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Erbaş törende yaptığı konuşmada, “2023 -2024 akademik yılının açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yeni akademik yılın sağlıklı ve her açıdan verimli olmasını temenni ediyorum. Hedeflerimize ancak bilimin ve teknolojinin tüm dallarında en ileri seviyeye ulaşmak için çalışan, ama aynı zamanda inancının, tarihinin ve kültürünün temel bilgilerine vakıf nesillerle ulaşabiliriz. İnsan maddi birikimi ve manevi zenginliğiyle bir bütündür. 7 farklı ülkeden çok kıymetli ve donanımlı hocalarımız en iyi eğitimi vermek için buradalar. Tüm akademik ve idari personeline yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Teoman İsmail Kesercioğlu da yaptığı konuşmada; Geçtiğimiz dönemde akademik başarılara imza atan AKÜN öğretim üyelerini kutlayarak, 2023 – 2024 Akademik Yılı için nice yeni başarılar diledi.

YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Ali Ünyayar da AKÜN ailesine akademik ve idari kadrosuna başarılarını ilettiği konuşmasının ardından, AKÜN Lefkoşa Kampuste açılış töreni kokteyli ile son buldu.