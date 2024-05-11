“Akciğer ve kalp hastalığı olanlar sokağa çıkmasın”

Lefkoşa Devlet Hastanesi eski Başhekimi Doktor Bülent Dizdarlı, tozlu hava konusunda akciğer ve kalp hastalığı olan yurttaşları uyardı, “sokağa çıkmayın” çağrısı yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Dr. Dizdarlı, riskli olarak nitelendirdiği akciğer ve kalp hastalığı olan yurttaşların solunum sıkıntısı başlaması halinde ihmal etmeden bir hekime başvurması gerektiğine dikkat çekti.

Dizdarlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hava inanılmaz derecede çok tozlu. Allerjik etkiyle boğaz göz kaşıntısı, göz akması, kuru öksürük gibi şikâyetler olabilir ama esas risk akciğer ve kalp hastalığı olanlarda. Aman sokağa çıkmayın. Eğer solunum sıkıntınız başlarsa ihmal etmeden hekime başvurun.”